Piața muncii· 1 min citire
Semnal de alarmă al experților: pensia de stat nu va mai oferi un venit decent
Publicat14 sept. 2026, 08:39
SursăRealitate Plus
Semnal sumbru de la reprezentanții fondurilor de pensii private! Pensia de la stat nu va mai asigura un venit decent în următorii ani, iar contribuțiile de la piloanele de pensii private sunt esențiale. Dacă acum pensia e de aproximativ 47% din venit, pragul va scădea până la 30%. Jurnalistul Realitatea Plus Alexandra Nistorescu a analizat cifrele.
Citește și
- 14:41Grindeanu: Concedierile nu sunt reformă. „Trebuie să reduci costul fără să scazi serviciile pentru cetățeni”
- 11:05România are mai puțini pensionari și mai mulți bani la pensie: Cu doar 0,3 %
- 09:49Topul salariilor din România în iulie 2026: Unde s-au înregistrat cele mai mari câștiguri nete (INS)
- 11:33Grevă la Oil Terminal. Sindicaliștii avertizează că aprovizionarea cu produse petroliere a României ar putea fi blocată - VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News