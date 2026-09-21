O treime dintre români spun că nivelul de trai a scăzut în ultimul an - STUDIU

Publicat 21 sept. 2026, 16:12 Actualizat 21 sept. 2026, 17:20 Sursă realitatea.net

Calitatea vieții, veniturile insuficiente, creșterea prețurilor și presiunea taxelor sunt principalele motive pentru care o treime dintre români consideră că nivelul lor de trai a scăzut în ultimul an, arată noua ediție a Barometrului Percepției Bunăstării Românilor. Situația s-a înrăutățit față de anul trecut, atât în ceea ce privește situația financiară din momentul chestionării, cât și așteptările.

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