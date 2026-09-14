Ministrul Educației: „Salariile profesorilor sunt asigurate în 2026, fără rectificare bugetară”

Publicat 14 sept. 2026, 17:36 Sursă Realitatea.Net

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, dă asigurări că salariile profesorilor vor fi plătite fără probleme în ultimele luni ale anului. Ministerul se va încadra în bugetul aprobat, fără a fi necesară o rectificare bugetară.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre mihai dimiansalarii profesori