România, vizată de Comisia Europeană pentru întârzierea transpunerii Directivei UE privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României și a altor 17 state membre, după ce acestea nu au notificat integral măsurile naționale de transpunere a unor prevederi din Directiva UE 2024/1640 (a șasea Directivă privind combaterea spălării banilor – AML6).
România are la dispoziție două luni pentru a remedia situația și a comunica măsurile adoptate. În caz contrar, Executivul comunitar poate trece la următoarea etapă a procedurii de infringement.
De ce a trimis Comisia Europeană o scrisoare de punere în întârziere României
Comisia Europeană a anunțat că a trimis scrisori de punere în întârziere către 18 state membre, inclusiv România, deoarece acestea nu au notificat complet transpunerea anumitor dispoziții din Directiva UE 2024/1640 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Pe lângă România, au fost vizate:
Belgia
Bulgaria
Cehia
Germania
Estonia
Grecia
Spania
Franța
Croația
Cipru
Lituania
Luxemburg
Țările de Jos
Austria
Polonia
Portugalia
Finlanda
Această etapă reprezintă începutul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, cunoscută și ca procedură de infringement.
Ce prevede Directiva UE 2024/1640 (AML6)
A șasea Directivă privind combaterea spălării banilor introduce reguli menite să consolideze cadrul european de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului.
Printre principalele prevederi se numără:
accesul autorităților competente la registrele beneficiarilor reali;
acces pentru autoritățile de reglementare și entitățile raportoare;
posibilitatea accesului pentru persoanele care pot demonstra un interes legitim;
reguli privind organizarea instituțională a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor.
Scopul directivei este de a crește transparența privind proprietarii reali ai companiilor și de a facilita activitatea autorităților de aplicare a legii.
Potrivit Comisiei Europene, statele membre trebuiau să transpună până la 10 iulie 2026 o parte esențială a prevederilor Directivei UE 2015/849, în special articolele 11, 12, 13 și 15, integrate în noul cadru legislativ AML6.
Până la expirarea termenului, cele 18 state nu au notificat transpunerea completă a acestor dispoziții.
De ce este importantă transpunerea Directivei AML6
Executivul comunitar subliniază că implementarea graduală a Directivei UE 2024/1640 este esențială pentru eliminarea vulnerabilităților din sistemul financiar european.
Potrivit Comisiei Europene, măsurile contribuie la:
consolidarea luptei împotriva spălării banilor;
prevenirea finanțării terorismului;
creșterea transparenței privind beneficiarii reali ai companiilor;
întărirea încrederii investitorilor și a publicului în piețele financiare.
Instituția europeană consideră că existența unor informații actualizate și corecte despre beneficiarii reali este crucială atât pentru supravegherea financiară, cât și pentru activitatea organelor de aplicare a legii.
Ce urmează pentru România
După primirea scrisorii de punere în întârziere, România și celelalte state vizate au la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea prevederilor și pentru a notifica oficial Comisia Europeană.
Dacă obligațiile nu vor fi îndeplinite în acest interval, Comisia poate emite un aviz motivat, următoarea etapă a procedurii de infringement, înaintea unei eventuale sesizări a Curții de Justiție a Uniunii Europene.