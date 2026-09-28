România, vizată de Comisia Europeană pentru întârzierea transpunerii Directivei UE privind combaterea spălării banilor

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 28 sept. 2026, 07:35

Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României și a altor 17 state membre, după ce acestea nu au notificat integral măsurile naționale de transpunere a unor prevederi din Directiva UE 2024/1640 (a șasea Directivă privind combaterea spălării banilor – AML6).

Distribuie articolul

Mai multe articole despre comisia europeana