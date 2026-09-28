Actualitate· 3 min citire

România, vizată de Comisia Europeană pentru întârzierea transpunerii Directivei UE privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană

Comisia Europeană

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea Financiara ca sursă preferată
Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 28 sept. 2026, 07:35

Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României și a altor 17 state membre, după ce acestea nu au notificat integral măsurile naționale de transpunere a unor prevederi din Directiva UE 2024/1640 (a șasea Directivă privind combaterea spălării banilor – AML6).

România are la dispoziție două luni pentru a remedia situația și a comunica măsurile adoptate. În caz contrar, Executivul comunitar poate trece la următoarea etapă a procedurii de infringement.

De ce a trimis Comisia Europeană o scrisoare de punere în întârziere României

Comisia Europeană a anunțat că a trimis scrisori de punere în întârziere către 18 state membre, inclusiv România, deoarece acestea nu au notificat complet transpunerea anumitor dispoziții din Directiva UE 2024/1640 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Pe lângă România, au fost vizate:

  • Belgia

  • Bulgaria

  • Cehia

  • Germania

  • Estonia

  • Grecia

  • Spania

  • Franța

  • Croația

  • Cipru

  • Lituania

  • Luxemburg

  • Țările de Jos

  • Austria

  • Polonia

  • Portugalia

  • Finlanda

Această etapă reprezintă începutul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, cunoscută și ca procedură de infringement.

Ce prevede Directiva UE 2024/1640 (AML6)

A șasea Directivă privind combaterea spălării banilor introduce reguli menite să consolideze cadrul european de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Printre principalele prevederi se numără:

  • accesul autorităților competente la registrele beneficiarilor reali;

  • acces pentru autoritățile de reglementare și entitățile raportoare;

  • posibilitatea accesului pentru persoanele care pot demonstra un interes legitim;

  • reguli privind organizarea instituțională a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor.

Scopul directivei este de a crește transparența privind proprietarii reali ai companiilor și de a facilita activitatea autorităților de aplicare a legii.

Termenul pe care statele membre l-au ratat

Potrivit Comisiei Europene, statele membre trebuiau să transpună până la 10 iulie 2026 o parte esențială a prevederilor Directivei UE 2015/849, în special articolele 11, 12, 13 și 15, integrate în noul cadru legislativ AML6.

Până la expirarea termenului, cele 18 state nu au notificat transpunerea completă a acestor dispoziții.

De ce este importantă transpunerea Directivei AML6

Executivul comunitar subliniază că implementarea graduală a Directivei UE 2024/1640 este esențială pentru eliminarea vulnerabilităților din sistemul financiar european.

Potrivit Comisiei Europene, măsurile contribuie la:

  • consolidarea luptei împotriva spălării banilor;

  • prevenirea finanțării terorismului;

  • creșterea transparenței privind beneficiarii reali ai companiilor;

  • întărirea încrederii investitorilor și a publicului în piețele financiare.

Instituția europeană consideră că existența unor informații actualizate și corecte despre beneficiarii reali este crucială atât pentru supravegherea financiară, cât și pentru activitatea organelor de aplicare a legii.

Ce urmează pentru România

După primirea scrisorii de punere în întârziere, România și celelalte state vizate au la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea prevederilor și pentru a notifica oficial Comisia Europeană.

Dacă obligațiile nu vor fi îndeplinite în acest interval, Comisia poate emite un aviz motivat, următoarea etapă a procedurii de infringement, înaintea unei eventuale sesizări a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

comisia europeana

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe