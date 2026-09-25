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Industria petrolieră americană îi cere lui Trump să nu interzică exporturile de motorină

Motorina, la nivel record

Motorina, la nivel record

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Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 25 sept. 2026, 13:23

Peste 30 de organizații din sectorul petrolier american și camere de comerț i-au cerut președintelui Donald Trump să renunțe la ideea interzicerii exporturilor de motorină, avertizând că o astfel de măsură ar putea duce la scăderea producției, probleme de aprovizionare și creșterea prețurilor, transmite AFP.

Industria avertizează asupra efectelor

Într-o scrisoare adresată președintelui, organizațiile îi cer să respingă orice măsură de interzicere sau limitare a exporturilor de motorină și alte produse petroliere.

Potrivit semnatarilor, rafinăriile americane operează la capacitate ridicată și produc mai mult combustibil decât consumă piața internă, surplusul fiind exportat în special în America Latină și Europa. Limitarea exporturilor ar putea reduce producția și ar crea un deficit pe piețele externe, susțin acestea.

Andy Lipow, analist la Lipow Oil Associates, a declarat pentru AFP că, în lipsa unor capacități suficiente de stocare, rafinăriile ar putea fi nevoite să reducă producția de motorină. O astfel de decizie ar afecta și producția altor carburanți, inclusiv benzina și kerosenul, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor la pompă.

Motorina, la nivel record

Printre semnatarii scrisorii se numără Camera de Comerț a SUA, Institutul American al Petrolului (API) și organizații din state importante pentru industria petrolieră, precum Texas, Oklahoma și Louisiana.

Apelul vine după ce Donald Trump s-a declarat în favoarea unei interdicții privind exporturile de motorină, pe fondul creșterii puternice a prețurilor carburanților, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Potrivit Asociației Americane de Automobilism (AAA), prețul mediu al unui galon de motorină (3,78 litri) a ajuns marți la un nivel record de 6,53 dolari, față de 3,69 dolari în urmă cu un an.

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