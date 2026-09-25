Piețe externe· 2 min citire
Industria petrolieră americană îi cere lui Trump să nu interzică exporturile de motorină
Motorina, la nivel record
Peste 30 de organizații din sectorul petrolier american și camere de comerț i-au cerut președintelui Donald Trump să renunțe la ideea interzicerii exporturilor de motorină, avertizând că o astfel de măsură ar putea duce la scăderea producției, probleme de aprovizionare și creșterea prețurilor, transmite AFP.
Citește și
- 08:14În ce țări se trăiește cel mai bine la pensie
- 13:36Daniel Udrescu: Italia transformă morții pandemiei în ani suplimentari de muncă. Unde sunt contribuțiile acumulate de generații?
- 18:22Putin pare să-și fi găsit aliați în UE. Moscova ar putea relua livrările de gaze ieftine către Germania
- 17:12Agenția de rating Fitch, avertisment dur: România riscă să ajungă în categoria „junk” dacă criza politică se prelungește
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News