Industria petrolieră americană îi cere lui Trump să nu interzică exporturile de motorină

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 25 sept. 2026, 13:23

Peste 30 de organizații din sectorul petrolier american și camere de comerț i-au cerut președintelui Donald Trump să renunțe la ideea interzicerii exporturilor de motorină, avertizând că o astfel de măsură ar putea duce la scăderea producției, probleme de aprovizionare și creșterea prețurilor, transmite AFP.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre diesel motorina