Salariile bugetarilor ar putea crește cu 7% din ianuarie 2027. Bogdan Hossu: „Numai un guvern cu puteri depline” poate amâna indexarea

Publicat 1 oct. 2026, 12:32 Sursă Realitatea PLUS

Salariile bugetarilor ar trebui indexate de la 1 ianuarie 2027, dacă o nouă lege a salarizării nu va fi adoptată până la sfârșitul acestui an, susține Bogdan Hossu. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a estimat o posibilă majorare de aproximativ 7% și a avertizat că menținerea salariului minim la nivelul actual ar afecta angajații din economia privată.

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