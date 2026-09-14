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Val de concedieri în Europa: peste 200.000 de locuri de muncă, amenințate. Care este motivul

Concedieri/ Profimedia

Concedieri/ Profimedia

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat14 sept. 2026, 08:39
SursăRealitatea PLUS

Val de concedieri in Europa. Un șoc în aprovizionare aduce fabricile în pragul crizei. Sute de mii de angajați și-ar putea pierde locul de muncă.

Criza energetică produce grave perturbări în piața muncii, fiind amenințate cu șomajul sute de mii de locuri de muncă.

Scumpirea carburanților și facturile crescute la energie dau bătăi de cap producătorilor europeni. Iarna aceasta prin Europa cu cele mai mici rezerve de gaze naturale și, de asemenea, cu prețuri crescute la achiziții. Spre exemplu, Marea Britanie nu are aproape deloc gaze stocate pentru iarna care urmează.

În concluzie, iarna ce vine va fi cea mai grea iarnă din ultimii ani, iar prețurile vor fi pe măsură. În total sunt amenințate cu dispariția peste 200.000 de locuri de muncă.

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