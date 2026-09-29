Salariul minim în Europa 2026: România rămâne în ultimele 10 locuri din UE. Doar cinci state depășesc pragul de 2.000 de euro

România continuă să se afle în partea încă printre țările europene cu cele mai mici salarii minime în 2026, în timp ce doar cinci state au depășit pragul de 2.000 de euro pe lună. Datele relevă însă și un paradox: cele mai rapide creșteri salariale sunt înregistrate în economiile cu salarii minime reduse, în timp ce statele din vestul Europei, care oferă cele mai mari remunerații, avansează într-un ritm mult mai lent. La nivel continental, presiunea pentru majorarea salariilor crește, în timp ce guvernele încearcă să susțină veniturile populației fără a alimenta din nou inflația, arată o analiză TradingPlatforms.
România, în topul statelor cu cele mai mici salarii minime din Europa
Potrivit unei analize realizate de TradingPlatforms pe baza datelor Eurostat, salariul minim brut din România a ajuns la 825 de euro pe lună în 2026, în creștere cu doar 3,5% față de anul precedent.
Astfel, România ocupă locul 10 în clasamentul celor mai mici salarii minime din Europa, fiind depășită de state precum Letonia, Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Turcia, Bulgaria, Albania, Republica Moldova și Ucraina.
La polul opus, cele mai mari salarii minime brute din Europa sunt înregistrate în:
Luxemburg - 2.771 euro/lună
Irlanda - 2.391 euro/lună
Germania - 2.343 euro/lună
Olanda - 2.338 euro/lună
Belgia - 2.234 euro/lună
Raportul arată că doar aceste cinci țări au depășit pragul de 2.000 de euro lunar în 2026.
Diferență uriașă între estul și vestul Europei
Luxemburgul continuă să conducă detașat clasamentul european al salariului minim, cu 2.771 de euro pe lună, în timp ce Ucraina are cel mai redus nivel, de numai 169 de euro, arată analiza TradingPlatforms .
Diferența dintre cele două state depășește de peste 16 ori valoarea salariului minim, ceea ce evidențiază decalajele economice majore existente încă pe continent.
În plus, raportul semnalează că zece țări europene au în continuare salarii minime sub 1.000 de euro pe lună.
Albania, Serbia și Ungaria au cele mai rapide creșteri salariale
Cele mai spectaculoase majorări ale salariului minim nu se regăsesc însă în statele bogate.
Albania a înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 30,2%, salariul minim urcând de la 408 la 531 de euro. Pe următoarele poziții se află Ungaria, cu o majorare de 24,6%, și Serbia, cu 20,2%.
În contrast, Luxemburgul, liderul european după valoarea salariului minim, a consemnat o creștere modestă, de doar 2,5% într-un an.
Moldova, campioana creșterilor din ultimul deceniu
Pe termen lung, Republica Moldova este țara europeană cu cea mai mare accelerare a salariului minim.
Între 2016 și 2026, salariul minim moldovenesc a crescut cu aproape 596%, de la numai 45 de euro la 313 euro lunar. Cu toate acestea, țara continuă să se regăsească printre economiile cu cele mai mici niveluri de salarizare din Europa.
Potrivit experților, adevărata provocare pentru guverne nu mai este doar creșterea salariului minim, ci transformarea acestor majorări în putere reală de cumpărare, în condițiile în care costurile cu energia, locuințele și produsele de bază continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor.