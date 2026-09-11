Biletele de avion s-ar putea scumpi în 2027. Ryanair avertizează: petrolul ridicat pune presiune pe tarife

Publicat 11 sept. 2026, 08:07 Sursă Realitatea.net

Prețurile biletelor de avion ar putea urca semnificativ în 2027, dacă petrolul va rămâne la valorile actuale, avertizează Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair. Șeful celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa spune că scumpirea combustibilului de aviație poate deveni o problemă majoră pentru industria aeriană.

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