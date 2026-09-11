Biletele de avion s-ar putea scumpi în 2027. Ryanair avertizează: petrolul ridicat pune presiune pe tarife

Prețurile biletelor de avion ar putea urca semnificativ în 2027, dacă petrolul va rămâne la valorile actuale, avertizează Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair. Șeful celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa spune că scumpirea combustibilului de aviație poate deveni o problemă majoră pentru industria aeriană.
În declarațiile făcute înaintea adunării generale anuale a companiei, O’Leary a arătat că evoluția tarifelor rămâne dificil de anticipat, în special spre finalul acestui an și în primele luni din 2027.
„Ne așteptăm la o mică scădere a prețurilor în al doilea trimestru, între iulie și septembrie, însă pentru trimestrele care se încheie în decembrie și martie lucrurile sunt complet incerte”, a declarat CEO-ul Ryanair, citat de CNBC.
El a atras atenția că un petrol scump, menținut pe termen lung, ar putea fi transferat treptat în costul plătit de pasageri.
„Dacă petrolul rămâne la un nivel ridicat și anul viitor, cred că vom asista la o creștere importantă a tarifelor aeriene. Sperăm, desigur, să evităm acest scenariu”, a adăugat O’Leary.
Combustibilul pentru aviație, la 171 de dolari pe baril
Presiunea asupra companiilor aeriene vine în contextul în care petrolul Brent s-a menținut joi peste pragul de 100 de dolari pe baril. Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu și posibilele efecte ale conflictului asupra aprovizionării globale cu energie.
Petrolul american WTI a avansat cu 1,4%, până la 97,4 dolari pe baril, într-o piață marcată de temeri legate de extinderea tensiunilor regionale și de eventuale probleme de livrare.
Creșterea petrolului se resimte direct în costurile operatorilor aerieni. Potrivit datelor publicate de Asociația Internațională de Transport Aerian, combustibilul pentru aviație a ajuns la 171 de dolari pe baril în săptămâna încheiată la 4 septembrie. Nivelul este cu aproximativ 90% mai mare decât media înregistrată anul trecut.
Pentru companiile aeriene, cheltuiala cu combustibilul reprezintă una dintre cele mai importante componente ale costurilor operaționale. Într-un context de cerere incertă, operatorii au două opțiuni dificile: să accepte reducerea marjelor de profit sau să majoreze prețurile biletelor.
Ryanair, protejată parțial prin hedging
Ryanair este într-o poziție mai bună decât o parte dintre rivalii săi, deoarece și-a fixat în avans prețurile pentru o proporție importantă din combustibilul de care are nevoie. Aceste contracte de hedging reduc, cel puțin temporar, expunerea companiei la fluctuațiile bruște de pe piața petrolului.
Compania avea acoperit aproximativ 80% din necesarul de combustibil pentru sezonul de vară. Pentru 2027, Ryanair a securizat o parte din combustibil la un preț de 67 de dolari pe baril.
Situația devine însă mai puțin confortabilă pentru 2028. Pentru acel an, compania are acoperite doar circa 15% din necesități, la un preț de 85 de dolari pe baril. Dacă petrolul va rămâne mult timp la valori ridicate, costurile suplimentare ar putea afecta și companiile care au apelat la hedging.
Michael O’Leary avertizase încă din aprilie că operatorii europeni mai vulnerabili financiar ar putea întâmpina dificultăți dacă scumpirea combustibilului nu va putea fi absorbită prin reduceri de costuri sau prin tarife mai mari.
Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat rezervările
Ryanair a resimțit deja efectele tensiunilor geopolitice asupra activității sale. Profitul companiei din primul trimestru a scăzut cu 34%, după ce conflictul dintre SUA și Iran, izbucnit la 28 februarie, i-a făcut pe unii consumatori să amâne deciziile de călătorie.
Pentru a susține cererea, compania a redus atunci prețurile unor bilete. În același timp, O’Leary a transmis că Ryanair nu intenționează să introducă suprataxe de combustibil în sezonul de vară, indiferent de evoluția petrolului.
Mesajul companiei este că pasagerii nu vor plăti imediat costul exploziei prețurilor la combustibil. Totuși, dacă petrolul și kerosenul pentru aviație rămân scumpe și în 2027, creșterea tarifelor pare tot mai probabilă, inclusiv pe rutele operate de companiile low-cost.