România, printre țările UE cu cele mai mici creșteri ale costurilor salariale. Unde au fost cele mai însemnate majorări

România a înregistrat una dintre cele mai mici creșteri ale costurilor salariale orare din Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026. Potrivit datelor Eurostat, costurile au avansat cu 1,8% față de aceeași perioadă din 2025, sub media de 3,2% consemnată la nivelul UE.
România s-a aflat în trimestrul al doilea din 2026 printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai reduse creșteri ale costurilor orare cu forța de muncă. Potrivit datelor publicate miercuri, 16 septembrie, de Eurostat, avansul înregistrat în țara noastră a fost de 1,8% față de aceeași perioadă din 2025.
La nivelul Uniunii Europene, costul orar al forței de muncă a crescut, în medie, cu 3,2%, în timp ce în zona euro majorarea a fost de 3,1%.
Bulgaria, Lituania și Croația au avut cele mai mari creșteri
Cele mai importante majorări ale costurilor salariale orare au fost raportate în Bulgaria, unde creșterea a ajuns la 9,9%. Lituania a urmat cu un avans de 9,6%, iar Croația a înregistrat o creștere de 8,9%.
La polul opus, Luxemburg și România au raportat cele mai mici majorări, de câte 1,8%. Franța și Italia au consemnat fiecare o creștere de 2,1%.
Datele Eurostat se referă la evoluția costurilor orare cu forța de muncă în ansamblul economiei, prin comparație cu trimestrul al doilea al anului anterior.
Cum au evoluat costurile non-salariale în România
În cazul României, componenta non-salarială a costurilor cu forța de muncă a crescut cu 1,9% în trimestrul al doilea din 2026 față de perioada similară din 2025.
Diferențe importante apar însă între principalele sectoare economice. În construcții, costul orar al forței de muncă a urcat cu 5,7%, în industrie creșterea a fost de 3,6%, iar în servicii s-a înregistrat un avans de 2,8%.
În sectorul non-business, costul orar al forței de muncă din România a avut, în schimb, o scădere de 3%.
Creșteri de peste 3% la nivelul Uniunii Europene
În trimestrul al doilea din 2026, costurile orare cu forța de muncă au continuat să crească în ansamblul Uniunii Europene și al zonei euro.
În zona euro, majorarea anuală a fost de 3,1%, iar în Uniunea Europeană costurile au crescut cu 3,2%.
Costurile cu forța de muncă sunt formate din două componente principale: cheltuielile salariale și cele non-salariale.
Salariile și costurile non-salariale, în creștere în UE
În zona euro, costurile orare cu salariile au crescut cu 3% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Componenta non-salarială a înregistrat un avans ceva mai mare, de 3,2%.
La nivelul Uniunii Europene, atât costurile salariale, cât și cele non-salariale au consemnat creșteri de 3,2%.
Construcțiile au avut una dintre cele mai mari creșteri
Pe domenii de activitate, evoluțiile au fost diferite între zona euro și ansamblul UE.
În zona euro, costurile orare cu forța de muncă au crescut cu 2,9% în industrie, cu 3,9% în construcții și cu 3% în servicii. În economia non-comercială, creșterea a fost de 3,1%, iar în economia de afaceri de 3%.
În Uniunea Europeană, costurile orare au avansat cu 3% în industrie, cu 3,9% în construcții și cu 3,1% în servicii. Pentru economia non-comercială, Eurostat indică o creștere de 3,3%, în timp ce economia de afaceri a consemnat un avans de 3,1%.
Datele Eurostat indică astfel o evoluție diferită a costurilor cu forța de muncă între statele membre, România situându-se în trimestrul al doilea din 2026 în partea inferioară a clasamentului privind ritmul anual de creștere.