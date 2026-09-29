Daniel Udrescu: Militarizarea Guvernului demis

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 12:52

Prezența a trei generali activi alături de ministrul propus al Apărării, Radu Miruță, la audierea parlamentară ridică o întrebare esențială despre limitele dintre autoritatea militară și competiția politică. În opinia lui Daniel Udrescu, episodul trebuie privit nu ca o acuzație la adresa Armatei, ci ca un semnal privind protejarea neutralității instituțiilor fundamentale ale statului de confruntarea politică de moment.

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