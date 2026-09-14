Piața muncii· 1 min citire

Evoluție contradictorie pe piața muncii, în trimestrul II 2026: mai mulți angajați, dar și un număr mai mare de șomeri

Somaj tehnic

Somaj tehnic

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat14 sept. 2026, 09:24
Actualizat14 sept. 2026, 09:29
SursăRealitatea.net, INSSE

Rata de ocupare a populației cu vârstă de muncă a urcat la 62,7% în trimestrul II 2026, potrivit datelor oficiale prezentate luni, 14 septembrie 2025, de Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, a crescut și rata șomajului, până la 6,8%, iar cei mai afectați sunt tinerii care abia au ieșit de pe băncile școlilor sau facultăților.

Diferențe mari între sexe și medii de rezidență

Rata de ocupare rămâne mai ridicată la bărbați (70,9%), comparativ cu femeile (54,3%), arată comunicatul de presă al Institutului Național de Statistică și Studii Economice - INSSE. În mediul urban, ocuparea urcă la 69,0%, în timp ce în rural se oprește la 56,1%.

Legenda: Evoluția pieței muncii în trimestrul II din 2026

Tinerii continuă să fie categoria cea mai vulnerabilă: rata de ocupare pentru 15–24 ani este de doar 15,3%.

Legenda: Evoluția pieței muncii în trimestrul II din 2026

Șomajul crește la 6,8% în trimestrul II 2026

Rata șomajului a urcat la 6,8%, cu 0,3 puncte procentuale peste nivelul din trimestrul I.

Pe sexe, diferența este redusă:

  • 7,0% la femei

  • 6,6% la bărbați

Pe medii, ecartul este însă major:

  • 10,1% în mediul rural

  • 4,0% în mediul urban

Șomajul atinge nivelul maxim în rândul tinerilor 15–24 ani: 29,9%, cel mai ridicat procent dintre toate grupele de vârstă. Datele includ și persoanele din forțele armate, din sectoare informale, precum și alte categorii definite conform standardelor Biroului Internațional al Muncii (BIM).

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