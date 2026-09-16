Talonul de pensie va conține un cod de bare sau cod QR. La ce îl vor putea folosi pensionarii

Publicat 16 sept. 2026, 14:07 Actualizat 16 sept. 2026, 14:14 Sursă Realitatea.Net

Taloanele de pensie vor putea avea, începând cu 1 ianuarie 2027, un cod QR sau un cod de bare care va permite verificarea electronică a dreptului la facilitățile de transport.

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