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Deschidere pe roşu la BVB: majoritatea indicilor înregistrează scăderi
Foto/Arhivă
Publicat9 sept. 2026, 11:29
SursăRealitatea.Net
BVB a deschis şedinţa de miercuri cu scăderi pe majoritatea indicilor, în timp ce rulajul a ajuns la 8,4 milioane de lei (1,59 milioane de euro) după primele 40 de minute de tranzacţionare.
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