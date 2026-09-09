Deschidere pe roşu la BVB: majoritatea indicilor înregistrează scăderi

Publicat 9 sept. 2026, 11:29 Sursă Realitatea.Net

BVB a deschis şedinţa de miercuri cu scăderi pe majoritatea indicilor, în timp ce rulajul a ajuns la 8,4 milioane de lei (1,59 milioane de euro) după primele 40 de minute de tranzacţionare.

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