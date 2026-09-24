De ce nu pot băncile europene să finanțeze marile planuri ale UE. Avertismentul șefului EBA

Președintele Autorității Bancare Europene avertizează că fragmentarea pieței bancare limitează finanțarea proiectelor UE în digitalizare și apărare.
Băncile europene au capital și înregistrează profituri solide, dar întâmpină dificultăți în a se extinde la nivelul întregii Uniuni Europene. François-Louis Michaud, președintele Autorității Bancare Europene (EBA), avertizează că această fragmentare le limitează capacitatea de a susține investițiile necesare în digitalizare, securitate economică și apărare, potrivit unui interviu acordat Reuters.
De ce contează dimensiunea băncilor
Europa are nevoie de finanțare pentru transformări care vizează și mediul, și schimbările demografice, a explicat Michaud. În opinia sa, miza depășește competitivitatea sectorului bancar: capacitatea de a finanța aceste priorități este esențială pentru viitorul continentului.
Problema nu este lipsa capitalului din bănci, ci dificultatea de a opera eficient în mai multe state. Regimurile fiscale, procedurile de insolvență și normele de protecție a consumatorilor diferă de la o țară la alta. Pentru o bancă ce vrea să ofere aceleași produse în mai multe piețe, aceste diferențe înseamnă costuri suplimentare și posibilități mai reduse de extindere.
Fuziunile nu sunt singura soluție
Michaud susține că băncile europene pot câștiga în dimensiune și prin dezvoltarea creditării transfrontaliere, nu doar prin fuziuni. O integrare financiară mai profundă le-ar ajuta să deservească mai ușor clienți din mai multe țări și să reducă unele costuri. Comisia Europeană analizează, la rândul său, măsuri pentru facilitarea activității bancare peste granițe și consolidarea pieței unice.
EBA a subliniat separat că finalizarea pieței unice a serviciilor financiare este importantă pentru competitivitatea băncilor. Autoritatea pledează pentru simplificarea țintită a regulilor, fără a slăbi reziliența sistemului bancar.
Presiune din afara sectorului bancar european
Potrivit lui Michaud, rolul băncilor europene în finanțarea angro s-a redus în timp, în timp ce o parte tot mai mare a finanțării provine de la instituții financiare nebancare, firme de credit privat și actori din afara UE. El a atras atenția și asupra concurenței băncilor americane, dintre care multe dispun de capital pentru extindere pe noi piețe.
În acest context, EBA urmărește să reducă obligațiile administrative inutile, astfel încât băncile și supraveghetorii să poată dedica mai multe resurse riscurilor importante, nu doar procedurilor de conformare.