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Grindeanu: Concedierile nu sunt reformă. „Trebuie să reduci costul fără să scazi serviciile pentru cetățeni”
Foto/Arhivă/Profimedia
Publicat11 sept. 2026, 14:41
SursăRealitatea.Net
Sorin Grindeanu, liderul PSD, critică modul în care este abordată reforma administrației publice locale și susține că reducerea numărului de angajați nu poate fi considerată, în sine, o reformă.
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