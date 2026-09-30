Rheinmetall, în centrul unui nou scandal: armata germană semnalează întârzieri și probleme la echipamente militare

Publicat 30 sept. 2026, 11:00 Sursă Realitate Plus

Armata germană semnalează probleme majore în două proiecte derulate de Rheinmetall. Întârzieri semnificative și deficiențe tehnice au fost identificate atât la vehicule blindate, cât și la avioane militare, potrivit unor documente consultate de o publicație economică germană. În unul dintre cazuri, întârzierile ar ajunge la aproape un an. Situația amintește de problemele reclamate recent semnalate de România. Două sisteme antiaeriene trimise pentru modernizare la Rheinmetall nu au trecut testele de recepție și nu au fost livrate, deși termenul stabilit era luna aprilie, potrivit Realitatea Plus.

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