Petrișor Peiu avertizează înaintea verdictului S&P: „Va fi precum criza din 2009-2010, numai că de data aceasta noi vom fi Grecia”

Publicat 1 oct. 2026, 12:51 Actualizat 1 oct. 2026, 12:55 Sursă Realitatea.net

Liderul senatorilor AUR și analistul economic Petrișor Peiu a lansat un avertisment dur privind situația economică a României, cu doar o zi înainte ca agenția de rating S&P să decidă dacă menține calificativul țării sau îl coboară în categoria „junk”. Într-o intervenție la Realitatea Plus, Peiu a atras atenția asupra creșterii accelerate a împrumuturilor externe și a costurilor de finanțare, în absența unor reduceri semnificative ale cheltuielilor statului. Un astfel de mecanism, a explicat Peiu, poate împinge România spre o criză similară celei care a lovit Grecia în anii 2009-2010.

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