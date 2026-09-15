Platforma pentru angajarea muncitorilor străini, afectată de decizia instanței. Ministerul Muncii anunță că va ataca hotărârea

Ministerul Muncii anunță că nu a primit încă decizia Curții de Apel București privind platforma WorkinRomania, utilizată pentru procedurile de angajare a muncitorilor din afara Uniunii Europene. Instituția precizează că va formula recurs după comunicarea oficială a hotărârii și că a cerut identificarea solicitărilor deja înregistrate pentru a stabili cum pot fi soluționate acestea.
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a transmis marți precizări referitoare la situația platformei WorkinRomania, după o decizie a Curții de Apel București.
Prin intermediul acestei platforme, angajatorii din România derulează procedurile necesare pentru recrutarea și angajarea lucrătorilor din state din afara Uniunii Europene.
În urma hotărârii instanței, mai multe funcționalități ale platformei sunt în prezent indisponibile. Printre procedurile afectate se numără finalizarea etapelor de înregistrare și autorizare, precum și depunerea unor cereri necesare pentru obținerea vizelor de muncă de tip D/AM2.
Lista ocupațiilor deficitare, în centrul problemei
Situația este legată de suspendarea executării ordinului Ministerului Muncii prin care este stabilită lista ocupațiilor deficitare pentru care pot fi recrutați lucrători străini.
Potrivit ministerului, în lipsa aplicării acestei liste, instituțiile implicate în proces nu pot efectua toate verificările necesare pentru aprobarea solicitărilor depuse de angajatori.
Astfel, decizia instanței are efecte asupra unor etape din procedurile administrative desfășurate prin WorkinRomania.
Ministerul Muncii nu a primit încă hotărârea
Reprezentanții MMFTSS precizează că instituția nu a primit până în prezent comunicarea oficială a deciziei Curții de Apel București.
Cu toate acestea, ministerul a anunțat deja că intenționează să conteste hotărârea.
După primirea deciziei instanței, Ministerul Muncii va formula recurs, potrivit anunțului transmis marți.
Ce se întâmplă cu cererile deja depuse
În paralel, Ministerul Muncii a solicitat Ministerului Afacerilor Interne, care asigură administrarea tehnică a platformei, ca eventualele restricții să fie aplicate strict operațiunilor care sunt afectate de hotărârea judecătorească.
O altă solicitare vizează identificarea tuturor cererilor care au fost deja depuse prin platformă.
Autoritățile vor să stabilească situația fiecărei solicitări și modul în care aceasta poate fi soluționată, în funcție de etapa procedurală în care se află și cu respectarea prevederilor legale.
Ministerul Muncii caută soluții pentru angajatori și muncitori
MMFTSS susține că va continua, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, demersurile pentru găsirea unor soluții care să permită clarificarea situației într-un timp cât mai scurt.
Autoritățile urmăresc, în limitele cadrului legal, menținerea continuității procedurilor pentru persoanele și angajatorii care sunt afectați de blocarea anumitor operațiuni ale platformei.
Problema este importantă pentru companiile care depind de recrutarea forței de muncă din afara Uniunii Europene și care utilizează WorkinRomania pentru derularea procedurilor administrative.
Platforma, utilizată pentru angajarea lucrătorilor non-UE
WorkinRomania este platforma prin care angajatorii pot face demersurile necesare pentru angajarea cetățenilor din state care nu fac parte din Uniunea Europeană.
În urma deciziei Curții de Apel București, mai multe funcții ale sistemului au fost dezactivate, iar procedurile aflate în desfășurare sunt afectate.
Ministerul Muncii anunță că va contesta hotărârea după ce aceasta îi va fi comunicată oficial și că, între timp, verifică situația solicitărilor deja depuse pentru a identifica modalitățile legale prin care acestea pot fi gestionate.