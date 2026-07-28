Mare atenție, șoferi! Restricții temporare de trafic pe DN1, în zonele Ciolpani și Otopeni

Publicat 28 iul. 2026, 10:40 Sursă Realitatea.Net

Circulația rutieră pe pasajele de pe DN1 din zonele Otopeni și Ciolpani va fi restricționată temporar, începând cu 30 iulie, ca urmare a demarării lucrărilor de reparații și de înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație.

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