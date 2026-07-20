STB modifică traseele liniilor 101 și 382 din cauza unor lucrări pe Strada Ziduri Moși. De când intră în vigoare schimbările

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 20 iul. 2026, 09:39

Societatea de Transport București (STB) anunță că liniile de autobuz 101 și 382 vor circula pe trasee deviate începând de duminică, 20 iulie 2026, ora 19:00, ca urmare a restricțiilor de trafic instituite pe Strada Ziduri Moși pentru desfășurarea unor lucrări edilitare.

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