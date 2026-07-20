Infrastructură· 2 min citire
STB modifică traseele liniilor 101 și 382 din cauza unor lucrări pe Strada Ziduri Moși. De când intră în vigoare schimbările
STB modifică traseele liniilor 101 și 382
Societatea de Transport București (STB) anunță că liniile de autobuz 101 și 382 vor circula pe trasee deviate începând de duminică, 20 iulie 2026, ora 19:00, ca urmare a restricțiilor de trafic instituite pe Strada Ziduri Moși pentru desfășurarea unor lucrări edilitare.
Citește și
- 21:24Misterul șinelor evaporate: Hoții de cale ferată de la Uzina Sadu s-au dovedit prea rapizi pentru Salvador Caragea, omul lui Miruță. Cazul a ajuns la DNA
- 11:53Intersecția Colentina – Fundeni – Andronache – Gherghiței intră în reconfigurare. Șoferii se pregătesc pentru un an dificil în una dintre cele mai aglomerate zone din București
- 09:46Noi restricții în transportul public din Capitală. Stații suspendate și trasee modificate
- 08:24Linia 79 de troleibuz circulă pe traseu modificat din cauza lucrărilor din zona Foișorului de Foc
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News