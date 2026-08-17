Românii au început să aleagă altfel când merg la cumpărături. Ce produse au pierdut teren, conform unui studiu

Publicat 17 aug. 2026, 14:39 Actualizat 17 aug. 2026, 14:40 Sursă Agerpres

Românii au cheltuit 68 de miliarde de lei, în primele șase luni din 2026, pentru produse din categoria bunurilor de larg consum (FMCG) și pentru produse Electro-IT, în creștere cu 3,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în contextul inflației ridicate, al încrederii scăzute și al unei puteri de cumpărare cu circa 6% mai mică decât în 2025, arată un barometru, publicat luni de o companie de cercetare de piață.

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