Actualitate· 1 min citire
Guvernul alocă 5,1 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru intervenții de urgență pe Dunăre
Guvernul alocă 5,1 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru intervenții de urgență pe Dunăre
Publicat10 aug. 2026, 16:12
SursăRealitatea.Net
Guvernul României a aprobat o hotărâre prin care suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu suma de 5,1 milioane de lei (5.100 mii lei), destinată refacerii și finanțării activităților de urgență. Fondurile sunt alocate din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului pentru anul 2026.
Citește și
- 15:21BNR menține dobânda-cheie la 6,5% pe an. Decizia luată în ședința de luni
- 15:17România, în topul sărăciei UE. Peste 60% dintre români nu-și permit vacanțe
- 15:05Ședință extraordinară de guvern la ora 16:00. Bolojan îi convoacă de urgență astăzi pe miniștrii
- 14:52Vehiculele electrice, la mare căutare printre români
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News