Guvernul alocă 5,1 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru intervenții de urgență pe Dunăre

Publicat 10 aug. 2026, 16:12 Sursă Realitatea.Net

Guvernul României a aprobat o hotărâre prin care suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu suma de 5,1 milioane de lei (5.100 mii lei), destinată refacerii și finanțării activităților de urgență. Fondurile sunt alocate din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului pentru anul 2026.

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