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Guvernul alocă 5,1 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru intervenții de urgență pe Dunăre

Guvernul alocă 5,1 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru intervenții de urgență pe Dunăre

Guvernul alocă 5,1 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru intervenții de urgență pe Dunăre

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat10 aug. 2026, 16:12
SursăRealitatea.Net

Guvernul României a aprobat o hotărâre prin care suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu suma de 5,1 milioane de lei (5.100 mii lei), destinată refacerii și finanțării activităților de urgență. Fondurile sunt alocate din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului pentru anul 2026.

Cum vor fi folosiți banii și cine gestionează operațiunile

Suma aprobată reprezentând credite de angajament și credite bugetare este încadrată la capitolul „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”. Banii vor fi utilizați pentru punerea în aplicare a soluțiilor tehnice stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 581/2026 privind intervențiile de urgență, fiind excluse de la finanțare operațiunile de recuperare sau demobilizare.

Aflarea și gestionarea eficientă a banilor alocați revine direct în responsabilitatea Ministerului Transporturilor, prin intermediul Regiei Autonome Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galați.

Modificări în bugetul de stat și condiții de restituire

Executivul a autorizat Ministerul Finanțelor să efectueze modificările necesare în volumul și structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2026, la propunerea ordonatorului principal de credite.

Potrivit actului normativ semnat de prim-ministrul Ilie – Gavril Bolojan, eventualele sume rămase neutilizate până la finalul anului 2026 vor fi restituite integral la Fondul de rezervă bugetară al Guvernului.

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