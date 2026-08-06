Primarul Ciprian Ciucu anunță că STB a cerut intrarea în insolvență: „Au făcut ceea ce era corect!”

Publicat 6 aug. 2026, 17:28 Actualizat 6 aug. 2026, 17:30 Sursă Realitatea.Net

Societatea de Transport București (STB) a solicitat oficial joi deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul București. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că pasul este esențial pentru salvarea operatorului public și dă asigurări că serviciul de transport și salariile angajaților nu vor fi afectate.

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