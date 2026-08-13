Decizie istorică în instanță: Boeing, obligată să plătească 29 de milioane de dolari familiei unei victime a prăbușirii din 2019

Publicat 13 aug. 2026, 13:45 Sursă Realitatea.Net

Verdict usturător pentru Boeing în SUA. Constructorul de avioane trebuie să plătească 29 de milioane de dolari familiei unui inginer ONU din Irlanda, decedat în tragedia din 2019. Decizia a fost pronunțată de un juriu american în procesul privind prăbușirea modelului 737 MAX 8.

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