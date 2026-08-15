Infrastructură· 2 min citire
Planuri majore în Balcani: Linia feroviară Edirne–Yambol și Autostrada Mării Negre până în România
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Publicat15 aug. 2026, 13:12
SursăRealitatea.Net
Soluție de infrastructură pentru deblocarea comerțului regional: Sofia și Ankara lansează un plan ambițios de conectivitate feroviară și energetică. Noua linie ferată trasată prin Lesovo și Yambol va descongestiona cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei dintre Turcia și Bulgaria, fluidizând fluxurile de mărfuri către Europa.
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