Infrastructură· 1 min citire
Modificări în transportul public din București: liniile 66, 69 și 85 vor circula pe trasee scurtate sâmbătă
Liniile 66, 69 și 85 vor circula pe trasee scurtate sâmbătă
Sâmbătă, călătorii din București trebuie să se aștepte la modificări importante ale circulației troleibuzelor în zona centrală a Capitalei. Restricțiile de trafic impuse pe primele două benzi ale Bulevardului Regina Elisabeta, pe sensul de mers de la Piața Universității spre Bulevardul Mihail Kogălniceanu, sunt necesare pentru instalarea unei macarale în fața Universității București.
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