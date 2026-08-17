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CCR a decis: Dominic Fritz rămâne fără mandatul de primar al Timișoarei: poate pierde și șefia USR
Publicat17 aug. 2026, 14:58
Actualizat17 aug. 2026, 15:03
SursăRealitatea PLUS
Curtea Constituțională a tranșat, luni, sesizările de neconstituționalitate privind noua Lege a integrității. Cea mai importantă este cea care îl viza pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, liderul USR. Acesta rămâne fără mandat după intrarea în vigoare a legii și ar putea pierde chiar și șefia USR. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi, iar după motivarea CCR va fi convocată sesiune extraordinară în Parlament pentru punerea în acord imediat.
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