Intersecția Colentina – Fundeni – Andronache – Gherghiței intră în reconfigurare. Șoferii se pregătesc pentru un an dificil în una dintre cele mai aglomerate zone din București

Una dintre cele mai congestionate intersecții din București, cea dintre Șoseaua Colentina, Șoseaua Fundeni, Șoseaua Andronache și Strada Gherghiței, urmează să fie reconfigurată, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu.
Potrivit Primăriei Municipiului București, proiectul are ca obiectiv fluidizarea traficului și modernizarea uneia dintre cele mai importante intersecții din nord-estul Capitalei. Zona asigură legătura dintre centrul orașului, cartierele Colentina și Pantelimon, Autostrada A3 și Șoseaua de Centură, fiind tranzitată zilnic de zeci de mii de autovehicule.
În prezent, intersecția este un adevărat punct nevralgic al traficului bucureștean. În special în orele de vârf ale dimineții, coloanele de mașini se întind pe sute de metri pe toate arterele care converg în zonă, iar timpul petrecut în trafic poate depăși cu mult estimările normale. Blocajele sunt frecvente, iar șoferii se confruntă zilnic cu întârzieri, poluare și un nivel ridicat de zgomot.
Autoritățile susțin că actuala configurație nu mai răspunde volumului de trafic, motiv pentru care intersecția va fi complet reproiectată.
Conform proiectului prezentat de Primăria Capitalei, vor fi create benzi suplimentare de circulație în zona intersecției, va fi amenajată o traversare directă pe direcția Fundeni – Gherghiței pentru reducerea timpilor de așteptare și fluidizarea circulației către Autostrada A3, vor fi reconfigurate stațiile STB și vor fi amenajate noi spații verzi.
Proiectul mai include realizarea unui sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum și instalarea unei noi semaforizări și a unei semnalizări rutiere moderne pe toate arterele din intersecție.
Reprezentanții Primăriei Municipiului București estimează că lucrările vor avea o durată de aproximativ 12 luni.
Deși modernizarea este așteptată să aducă beneficii pe termen lung, perioada de execuție va reprezenta o provocare majoră pentru participanții la trafic. Având în vedere că intersecția este deja una dintre cele mai aglomerate din Capitală, restricțiile care vor fi impuse pe durata șantierului riscă să genereze întârzieri și mai mari, în special în intervalele de vârf, când circulația este deja aproape de limita capacității.
Șoferii care tranzitează zilnic zona ar putea fi nevoiți să ia în calcul rute alternative, acolo unde acestea sunt disponibile, întrucât lucrările vor afecta inevitabil desfășurarea traficului într-unul dintre cele mai importante noduri rutiere din București.
Potrivit Primăriei Municipiului București, investiția urmărește transformarea intersecției într-o zonă mai sigură și mai eficientă atât pentru traficul auto, cât și pentru transportul public și pietoni, reducând blocajele și îmbunătățind mobilitatea urbană după finalizarea lucrărilor.