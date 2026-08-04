Infrastructură· 2 min citire

Metrorex și CFR scapă de restricțiile energetice, anunță ministrul interimar al Transporturilor

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris deIulian Budusan
Publicat4 aug. 2026, 16:08
SursăRealitatea.Net

Călătorii cu metroul și trenul nu vor fi afectați de restricțiile energetice. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat marți că Metrorex și CFR sunt protejate de planul de reducere a consumului, transportul public fiind considerat esențial.

Transportul feroviar și rețeaua de metrou nu vor fi afectate de eventualele măsuri de economisire a energiei electrice. Asigurarea vine de la ministrul interimar al Transporturilor și Apărării, Radu Miruță, care a subliniat la Digi24 că restricționarea circulației trenurilor sau a metroului este exclusă, având în vedere impactul social major.

Deși Guvernul analizează opțiuni pentru marii consumatori — stabilind ca aceștia să fie notificați cu 24 de ore înainte în cazul necesității limitării consumului —, transportul public rămâne o prioritate strategică. Radu Miruță a precizat că oprirea metroului sau a garniturilor CFR nu este luată în calcul în nicio scenariu, măsurile extreme urmând să fie aplicate doar ca ultimă soluție.

Ușoară creștere a nivelului apei la Cernavodă

În cadrul aceleiași intervenții, ministrul a prezentat evoluția situației de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă. Nivelul apei din zonă a înregistrat o creștere de doi centimetri față de ziua precedentă, evoluție pozitivă ce contrazice estimările inițiale care indicau o scădere de aceeași amploare.

Militarii au detonat o stâncă pe Brațul Bala pentru a proteja debitul Dunării

Situația hidrologică vine în contextul în care Armata a finalizat o intervenție pe Brațul Bala, unde peste 100 de militari, sprijiniți de 16 echipamente tehnice, au executat o detonare controlată a unei formațiuni stâncoase. Scopul operațiunii este redirecționarea debitului scăzut al Dunării către segmentul Dunărea Veche.

Proiectul continuă cu o nouă etapă tehnică: crearea un baraj artificial prin scufundarea unor barje încărcate cu piatră — inclusiv din stânca dislocată —, pentru a bloca scurgerea gravitațională a apei pe Brațul Bala și a menține nivelul optim pe traseul principal.

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