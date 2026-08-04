Infrastructură· 2 min citire
Metrorex și CFR scapă de restricțiile energetice, anunță ministrul interimar al Transporturilor
Foto/Profimedia
Publicat4 aug. 2026, 16:08
SursăRealitatea.Net
Călătorii cu metroul și trenul nu vor fi afectați de restricțiile energetice. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat marți că Metrorex și CFR sunt protejate de planul de reducere a consumului, transportul public fiind considerat esențial.
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