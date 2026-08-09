Alertă pe calea ferată la Petroșani: placă de beton și un dispozitiv de macaz, găsite în calea unui tren de marfă

Publicat 9 aug. 2026, 18:35 Sursă Realitatea.net

Mai multe obiecte au fost amplasate pe calea ferată în fața unui tren de marfă, în stația Petroșani din județul Hunedoara. Incidentul s-a produs duminică, în jurul orei 16:10, pe linia 2. Printre obiectele descoperite s-au aflat o placă de beton și o componentă a unui dispozitiv folosit pentru manevrarea macazului. Primele constatări indică o posibilă intervenție neautorizată asupra infrastructurii feroviare.

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