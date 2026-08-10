BNR menține dobânda-cheie la 6,5% pe an. Decizia luată în ședința de luni

Publicat 10 aug. 2026, 15:21 Sursă Realitatea.Net

Fără surprize din partea băncii centrale: BNR a decis, în ședința de luni, să păstreze dobânda de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Decizia menține neschimbate și costurile de împrumut la facilitățile de creditare și depozit, precum și cerințele privind rezervele minime obligatorii.

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