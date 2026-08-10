BNR menține dobânda-cheie la 6,5% pe an. Decizia luată în ședința de luni

Fără surprize din partea băncii centrale: BNR a decis, în ședința de luni, să păstreze dobânda de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Decizia menține neschimbate și costurile de împrumut la facilitățile de creditare și depozit, precum și cerințele privind rezervele minime obligatorii.
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, adoptând o poziție prudentă în fața evoluțiilor economice actuale. Totodată, banca centrală a păstrat neschimbate rata facilității de creditare (Lombard) la 7,5% pe an și pe cea a facilității de depozit la 5,5% pe an, alături de nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută.
Stabilitatea prețurilor și creșterea economică, prioritățile băncii centrale
Măsurile adoptate de BNR au ca obiectiv ancorarea anticipațiilor inflaționiste și asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu, sprijinind în același timp o avansare economică sustenabilă.
În comunicatul oficial, reprezentanții BNR subliniază importanța unui mix echilibrat de politici macroeconomice, completat de reforme structurale și de absorbția eficientă a fondurilor europene. Acești factori sunt considerați esențiali pentru consolidarea capacității economiei naționale de a rezista la eventuale șocuri externe.
Inflația generală dă înapoi, dar componenta de bază rămâne ridicată
Evoluția prețurilor de consum arată semne mixte:
Inflația generală: Rata anuală a inflației a înregistrat o ușoară temperare, coborând în luna iunie la 10,42%, comparativ cu 10,85% în luna mai. Această tendință de scădere a fost susținută în principal de ieftinirea produselor de sezon (fructe și legume) și de ajustarea în jos a prețurilor la combustibili, pe fondul ieftinirii petrolului la nivel internațional.
Inflația de bază (CORE2 ajustat): Spre deosebire de indicele general, inflația CORE2 ajustat — care elimină prețurile volatile — a urcat la 8,3% în iunie (față de 8,2% în martie), indicând persistența presiunilor inflaționiste la nivel structural.
Indicele Armonizat (IAPC): Rata anuală a inflației calculată după metodologia europeană s-a stabilit la 9,2%.
Decizia BNR vine într-un moment de incertitudine pentru mediul de afaceri, înaintea publicării unor indicatori macroeconomici cheie care vor contura tabloul complet al stării de sănătate a economiei românești.