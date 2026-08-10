România, în topul sărăciei UE. Peste 60% dintre români nu-și permit vacanțe

Publicat 10 aug. 2026, 15:17 Sursă Realitatea.Net

Peste șase din zece români (61,4%) nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-și plăti o vacanță de o săptămână departe de casă. Conform datelor de la UE, aferente anului 2025, România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest indicator de bunăstare, la o distanță uriașă de media comunitară.

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