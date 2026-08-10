Energie· 1 min citire
Apele Române confirmă cel mai negru scenariu: nivelul Dunării scade din nou. E nevoie de alte măsuri pentru a asigura alimentarea Centralei Cernavodă
Operatiunede dragare in zona Bala (Inquam)
Publicat10 aug. 2026, 17:47
SursăRealitatea.net
Compania "Apele Române" avertizează că nivelul Dunării va continua să scadă constant în următoarele zile, iar situația riscă să afecteze din nou funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Instituția cere Administrației Fluviale a Dunării de Jos să continue dragare, pentru a asigura debitul necesar răcirii instalațiilor.
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