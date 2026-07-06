Noi restricții în transportul public din Capitală. Stații suspendate și trasee modificate

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 6 iul. 2026, 09:46

Bucureștenii se confruntă cu noi modificări în transportul public, după ce STB a anunțat începerea lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Bulevardul Dinicu Golescu, pe tronsonul cuprins între Gara Basarab și strada Witting.

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