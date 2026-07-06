Infrastructură· 2 min citire

Noi restricții în transportul public din Capitală. Stații suspendate și trasee modificate

Foto Facebook STB

Foto Facebook STB

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 6 iul. 2026, 09:46

Bucureștenii se confruntă cu noi modificări în transportul public, după ce STB a anunțat începerea lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Bulevardul Dinicu Golescu, pe tronsonul cuprins între Gara Basarab și strada Witting.

Începând de luni, 6 iulie 2026, mai multe linii de autobuz și tramvai circulă pe trasee modificate, iar unele stații importante au fost suspendate.

Cea mai afectată este linia 44, care va funcționa pe un traseu scurtat între Cartier Giulești și Gara Basarab. De asemenea, liniile 105, 178, 182, 282 și 610 vor circula pe trasee deviate, în timp ce liniile 123 și 162 își vor reconfigura capătul de linie la Gara Basarab.

Modificările vin într-o zonă deja aglomerată a Capitalei, traversată zilnic de mii de călători care folosesc conexiunile dintre Gara de Nord, Gara Basarab și cartierele din vestul orașului. În plus, stațiile „Gara Basarab” și „Gara de Nord” de pe Bulevardul Dinicu Golescu au fost suspendate pe durata lucrărilor, iar călătorii sunt direcționați către stația „Gara Basarab” amplasată pe Șoseaua Orhideelor.

Potrivit STB, măsura este necesară pentru modernizarea infrastructurii de tramvai, însă noile restricții riscă să genereze întârzieri și aglomerație în orele de vârf, mai ales în zona Gării de Nord, unul dintre cele mai importante noduri de transport ale Bucureștiului.

Reprezentanții societății de transport recomandă călătorilor să consulte aplicația Info TB, site-ul oficial al companiei și canalele de comunicare din social media pentru informații actualizate despre circulația mijloacelor de transport și eventualele modificări de traseu.

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