Misterul șinelor evaporate: Hoții de cale ferată de la Uzina Sadu s-au dovedit prea rapizi pentru Salvador Caragea, omul lui Miruță. Cazul a ajuns la DNA

Publicat 10 iul. 2026, 21:24 Sursă Realitatea.Net

România pare să fie o țară inventată, dintr-o poveste absurdă, uneori, deși totul este, din păcate, cât de poate de real. Cei aproape cinci kilometri de cale ferată pe care ar fi trebuit să se transporte armament de la Fabrica Sadu, singura din țară, au dispărut, pur și simplu. Salvador Caragea, administratorul special al fabricii, numit la insistențele ministrului Radu Miruță, pare să nu știe cine, când, dar mai ales de ce a făcut așa ceva.

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