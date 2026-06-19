Infrastructură· 2 min citire
CFR închide timp de 5 ani singura magistrală directă între Oltenia și Banat. Impact major asupra traficului de călători și marfă
Lucrări de modernizarev a căii ferate
Publicat19 iun. 2026, 12:27
Actualizat19 iun. 2026, 12:45
SursăRealitatea.Net
CFR SA a anunțat închiderea completă a circulației feroviare pe tronsonul Drobeta‑Turnu Severin – Caransebeș, pentru o perioadă de cinci ani, între 2027 și 2032. Este singura magistrală directă care leagă Oltenia de Banat, iar închiderea tronsonului va afecta semnificativ atât traficul de călători, cât și transportul feroviar de marfă.
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