Numerarul păstrat acasă nu este venit nejustificat Ce poate verifica ANAF și unde se oprește puterea fiscului - analiză de Daniel Udrescu

Publicat 19 aug. 2026, 10:05 Sursă realitatea.net

Expertul contabil a realizat pentru Realitatea Financiară o analiză asupra limitelor verificării situației fiscale personale, a economiilor în numerar și a aplicării în timp a cotei de 70%. Aceasta pornește de pe constatarea că în România nu există o lege care să interzică unei persoane fizice să își păstreze economiile în numerar, acasă, într-un seif ori într-un alt loc ales de proprietar

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