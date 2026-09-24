Daniel Udrescu: PNRR și eroarea de a confunda finanțarea cu strategia. Când lipsa de înțelegere economică devine cost pentru România

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 24 sept. 2026, 09:35

În analiza sa, Daniel Udrescu, CPA, Expert Contabil Judiciar și Auditor, explică de ce PNRR trebuie privit ca un instrument de finanțare, nu ca o strategie națională, și arată cum confuzia dintre granturi, împrumuturi și obiective economice riscă să transforme accesul la fonduri într-un cost pe termen lung pentru România.

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