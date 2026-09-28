Peste 5.400 de șomeri în București. 60% dintre persoanele fără loc de muncă sunt femei

Peste 5.400 de șomeri în București. Datele pentru august 2026
Numărul șomerilor înregistrați în București a ajuns la 5.405 persoane la sfârșitul lunii august 2026, potrivit datelor Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM). Rata șomajului în Capitală a fost de 0,41%, iar femeile reprezintă peste 60% dintre șomerii aflați în evidențele instituției.
Datele privind piața muncii din București arată că, la finalul lunii august, în evidențele AMOFM București figurau 5.405 persoane în căutarea unui loc de muncă și înregistrate ca șomeri.
Dintre acestea, 3.348 erau femei, ceea ce înseamnă aproximativ 62% din totalul șomerilor înregistrați în Capitală.
Câți șomeri indemnizați sunt în București
Din totalul persoanelor înregistrate la AMOFM București, 2.263 beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce alte 3.142 de persoane erau șomeri neindemnizați.
Toți cei 5.405 șomeri înregistrați proveneau din mediul urban, potrivit datelor publicate de AMOFM București.
Astfel, numărul persoanelor fără loc de muncă înregistrate în Capitală este împărțit între beneficiarii de indemnizație și cei care nu primesc acest sprijin financiar.
Ce studii au șomerii din București
Datele AMOFM arată diferențe importante în funcție de nivelul de educație.
Cea mai mare pondere o au persoanele cu studii liceale, care reprezintă 35,49% din totalul șomerilor înregistrați.
Pe următoarele poziții se află șomerii cu studii superioare, cu o pondere de 29,47%, și cei care au absolvit școala profesională sau școala de arte și meserii, cu 15,95%.
Persoanele cu studii gimnaziale reprezintă 14,8% din total, în timp ce șomerii cu studii postliceale au o pondere de 3,01%. Persoanele cu studii primare sau fără studii reprezintă 1,28% din totalul șomerilor aflați în evidențele AMOFM București.
Cum arată situația șomerilor în funcție de ocupabilitate
AMOFM București a publicat și date privind nivelul de ocupabilitate al persoanelor înregistrate.
Din totalul de 5.405 șomeri:
1.058 de persoane sunt considerate foarte greu ocupabile;
1.588 de persoane sunt greu ocupabile;
1.605 persoane sunt mediu ocupabile;
1.154 de persoane sunt ușor ocupabile.
Încadrarea în aceste categorii este realizată în urma procesului de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AMOFM București.
Rata șomajului în București a ajuns la 0,41%
La sfârșitul lunii august 2026, rata șomajului în București era de 0,41%, conform datelor furnizate de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă.
În total, Capitala avea 5.405 persoane înregistrate ca șomeri, dintre care majoritatea erau femei.
Datele oferă o imagine asupra situației șomerilor aflați oficial în evidențele autorităților. Numărul persoanelor care nu au un loc de muncă poate fi diferit de numărul șomerilor înregistrați, deoarece nu toate persoanele fără un loc de muncă sunt înscrise în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.