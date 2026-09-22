Daniel Udrescu: Memoriu privind fiscalizarea CAS și opacitatea sistemului public de pensii

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 22 sept. 2026, 09:55

Daniel Udrescu, profesionist în domeniul financiar-contabil și fiscal, a înaintat Camerei Deputaților un memoriu prin care cere analiza constituțională și legislativă a modului în care este administrată contribuția de asigurări sociale (CAS). Documentul susține că sistemul public de pensii funcționează cu un deficit de transparență privind legătura dintre contribuțiile plătite și prestațiile acordate și solicită un audit al mecanismului PAYG.

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