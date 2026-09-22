Daniel Udrescu: Memoriu privind fiscalizarea CAS și opacitatea sistemului public de pensii

Daniel Udrescu, profesionist în domeniul financiar-contabil și fiscal, a înaintat Camerei Deputaților un memoriu prin care cere analiza constituțională și legislativă a modului în care este administrată contribuția de asigurări sociale (CAS). Documentul susține că sistemul public de pensii funcționează cu un deficit de transparență privind legătura dintre contribuțiile plătite și prestațiile acordate și solicită un audit al mecanismului PAYG.
Obiectul și concluzia memoriului
Solicit examinarea constituțională și legislativă a naturii contribuției de asigurări sociale, a modului în care aceasta este prelevată, evidențiată și valorificată prin pensie, precum și a garanțiilor care asigură continuitatea obligației statului într-un raport juridic desfășurat pe durata mai multor decenii. Problema centrală este ruptura posibilă dintre calificarea juridică a CAS drept contribuție de asigurări și funcția sa economică de resursă fiscală curentă.
Memoriul contestă modul în care mecanismul PAYG este folosit pentru a transforma o contribuție obligatorie de asigurări într-o resursă bugetară lipsită de o reconciliere verificabilă cu prestația. Faptul că Pilonul I nu este un cont individual de capitalizare nu oferă statului libertatea de a încasa cu certitudinea unui impozit, de a amesteca finanțarea pensiilor contributive cu prestații necontributive și alte politici sociale, iar apoi de a prezenta pensia ca pe o cheltuială dependentă exclusiv de disponibilitatea bugetară. Problema esențială este absența egalității economice verificabile între efortul contributiv și prestația plătită, nu sub forma unei restituiri leu pentru leu, ci sub forma unui raport actuarial transparent, exprimat în valori reale.
Concluzia supusă Parlamentului este că sistemul nu își mai poate justifica natura de asigurare numai prin denumirea legală a CAS și prin invocarea solidarității. Când contribuția este certă, imediată și executorie, iar prestația este viitoare, modificabilă, neprotejată integral împotriva inflației și amestecată contabil cu cheltuieli fără suport contributiv, mecanismul capătă trăsături economice apropiate unei construcții piramidale, obligațiile vechi sunt achitate din prelevările noilor participanți, fără capitalizare, fără rezervă individualizată și fără demonstrarea suficienței pasivului viitor. Comparația descrie riscul structural și necesitatea auditului, nu formulează o acuzație penală de schemă frauduloasă.
Delimitarea tezelor juridice
Pentru evitarea confundării faptelor dovedite cu ipotezele ce trebuie cercetate, memoriul operează cu următoarea delimitare: