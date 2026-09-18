Ministerul Finanțelor mută 2,058 miliarde de lei către sănătate pentru a evita blocajul plăților din octombrie

Scris de Catalina Anghel Publicat: 18 sept. 2026, 08:53

Ministerul Finanțelor a aprobat retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei destinate sistemului de sănătate, prin mutarea fondurilor din trimestrul IV în trimestrul III, pentru a acoperi plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja furnizate pacienților. Anunțul a fost făcut joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

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