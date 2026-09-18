Ministerul Finanțelor mută 2,058 miliarde de lei către sănătate pentru a evita blocajul plăților din octombrie

Ministerul Finanțelor a aprobat retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei destinate sistemului de sănătate, prin mutarea fondurilor din trimestrul IV în trimestrul III, pentru a acoperi plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja furnizate pacienților. Anunțul a fost făcut joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.
Potrivit ministrului, măsura nu modifică nivelul total al cheltuielilor aprobate pentru anul 2026, ci devansează utilizarea unor fonduri deja prevăzute în buget pentru ultimele luni ale anului, astfel încât obligațiile ajunse anticipat la plată să poată fi onorate.
De ce mută Ministerul peste 2 miliarde de lei către sănătate
Alexandru Nazare a explicat că decizia vine într-un moment în care presiunea asupra finanțării sistemului sanitar s-a accentuat, existând riscul ca unele servicii medicale să întâmpine dificultăți financiare odată cu începutul lunii octombrie.
„Am aprobat la Finanțe retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea și disponibilizarea acestei sume din trimestrul IV în trimestrul III. Nu creștem cheltuiala totală aprobată pentru 2026, ci aducem mai devreme resurse care erau deja prevăzute în buget”, a transmis ministrul.
Oficialul a subliniat că rolul administrării bugetare este identificarea din timp a acestor riscuri pentru a evita transformarea lor în blocaje financiare.
Ce cheltuieli vor fi acoperite din fondurile retrimestrializate
Suma de 2,058 miliarde de lei va fi utilizată pentru achitarea unor obligații deja existente în sistemul sanitar.
Plăți pentru servicii și medicamente deja acordate
Fondurile sunt destinate pentru:
servicii medicale deja prestate;
dispozitive medicale deja furnizate pacienților;
medicamente deja eliberate.
Potrivit ministrului, este vorba despre facturi deja emise și ajunse la scadență, nu despre finanțarea unor cheltuieli noi.
„Vorbim despre facturi care există și trebuie plătite, nu despre cheltuieli noi”, a precizat Alexandru Nazare.
Finanțele avertizează că măsura este una temporară
Ministrul Finanțelor a insistat că retrimestrializarea rezolvă doar presiunea imediată asupra finanțării sistemului de sănătate și nu reprezintă o soluție pentru problemele structurale.
Reforma și controlul cheltuielilor, condiții pentru sustenabilitate
Potrivit lui Nazare, orice flexibilitate bugetară trebuie însoțită de măsuri concrete de:
El a susținut că sistemul sanitar are nevoie de o mai mare predictibilitate financiară și de o legătură mai clară între obligațiile asumate și resursele disponibile.
”Putem reașeza calendarul banilor pentru a trece de un moment dificil, dar nu putem transforma astfel de intervenții într-un mod permanent de funcționare”, a afirmat ministrul.
Obiectivul: evitarea unui blocaj financiar în octombrie
Prin mutarea fondurilor din ultimul trimestru al anului în trimestrul III, Ministerul Finanțelor urmărește să reducă riscul apariției unui blocaj de finanțare la începutul lunii octombrie, într-un context în care presiunile asupra bugetului sănătății s-au intensificat.
Alexandru Nazare a concluzionat că un sistem bugetar sustenabil nu înseamnă doar identificarea resurselor atunci când apar dificultăți, ci construirea unui mecanism în care cheltuielile sunt previzibile, controlate și eficiente.