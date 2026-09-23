Daniel Udrescu: PNRR trebuie recalculat. Inflația a schimbat contractul economic al României

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 23 sept. 2026, 14:32

Inflația a schimbat radical economia României față de momentul în care a fost construit PNRR-ul. În 2026, aceleași sume stabilite în 2021 nu mai au aceeași valoare economică, iar creșterea costurilor cu energia, materialele, construcțiile, salariile și finanțarea pune sub semnul întrebării ipotezele inițiale ale unor proiecte. Într-o analiză semnată de Daniel Udrescu, CPA, Expert Contabil Judiciar și Auditor, este argumentată necesitatea recalculării PNRR prin raportare la valoarea reală a banilor, la costurile actuale și la beneficiile economice generate.

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