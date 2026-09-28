Benzina și motorina au ajuns la prețuri uriașe. Cât plătesc șoferii la pompă luni, 28 septembrie

Publicat 28 sept. 2026, 09:25 Sursă Realitatea.net

Prețurile la benzină și motorină au rămas neschimbate luni, 28 septembrie 2026, pentru a doua zi consecutiv, după scumpirile din ultima perioadă. În București, benzina standard pornește de la 9,99 lei pe litru, în timp ce cea mai ieftină motorină standard costă 10,91 lei pe litru.

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