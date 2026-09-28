Benzina și motorina au ajuns la prețuri uriașe. Cât plătesc șoferii la pompă luni, 28 septembrie

Prețurile la benzină și motorină au rămas neschimbate luni, 28 septembrie 2026, pentru a doua zi consecutiv, după scumpirile din ultima perioadă. În București, benzina standard pornește de la 9,99 lei pe litru, în timp ce cea mai ieftină motorină standard costă 10,91 lei pe litru.
În Capitală, benzina standard se vinde luni cu prețuri cuprinse între 9,99 și 10,13 lei pe litru. Cel mai mic tarif, de 9,99 lei pe litru, este afișat la Petrom și Socar. La OMV, MOL și Lukoil, litrul de benzină standard costă 10,05 lei, în timp ce Rompetrol afișează un preț de 10,13 lei pe litru.
Prețurile au rămas astfel la nivelurile înregistrate în ultimele zile, după o perioadă în care carburanții s-au scumpit constant. Dintre marile orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Cluj-Napoca, unde litrul costă 9,93 lei. La Timișoara, prețul minim este de 9,97 lei pe litru, iar în București, Iași și Constanța ajunge la 9,99 lei, conform Peco-online.com.
Cât costă motorina în București
Motorina rămâne considerabil mai scumpă decât benzina. În București, cel mai mic preț este de 10,91 lei pe litru și poate fi găsit la Petrom. Socar afișează în unele stații același tarif, de 10,91 lei, în timp ce în altele litrul ajunge la 10,94 lei. La Rompetrol, OMV și MOL, motorina standard costă 10,97 lei pe litru, iar Lukoil afișează un preț de 10,99 lei. Dintre orașele analizate, Timișoara are cea mai ieftină motorină, la 10,88 lei pe litru. La Cluj-Napoca, prețul minim este de 10,89 lei, iar în București, Iași și Constanța ajunge la 10,91 lei.
Reducerea accizei la motorină expiră la finalul lunii
Prețurile sunt urmărite cu atenție și în perspectiva zilei de 1 octombrie. Ministerul Finanțelor a decis că reducerea de 25% a accizei la motorină rămâne în vigoare până la 30 septembrie. Măsura a fost menținută în încercarea de a reduce presiunea fiscală asupra prețului de la pompă, după creșterile cotațiilor internaționale și scumpirile din ultima perioadă. Motorina se află deja foarte aproape de pragul de 11 lei pe litru în multe stații, iar evoluția prețurilor după expirarea măsurii fiscale rămâne în atenția șoferilor.
Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România
Cea mai ieftină benzină din țară costă luni 9,87 lei pe litru. Prețul este afișat la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, E60. În cazul motorinei, cel mai mic tarif este de 10,75 lei pe litru. Carburantul poate fi găsit la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, pe strada Principală, DN7, nr. 172. Prețurile pot varia însă de la o stație la alta și se pot modifica în funcție de momentul actualizării, astfel că șoferii trebuie să verifice tariful înainte de alimentare.