Ce cer antreprenorii de la un nou guvern: predictibilitate fiscală, colectare eficientă și reformarea statului

Una dintre fundațiile oamenilor de afaceri din România propune cinci măsuri pe care mediul de afaceri le consideră esențiale pentru viitoarea guvernare: menținerea cotei unice, reducerea decalajului de TVA, predictibilitate fiscală, profesionalizarea companiilor de stat și selectarea investițiilor publice pe criterii de valoare.
RBL: Nu cerem facilități, ci un stat mai predictibil
Fundația Romanian Business Leaders a răspuns invitației Partidului Social Democrat de a participa cu o poziție tehnică la consultările privind „Acordul celor zece priorități”.
Organizația subliniază că documentul transmis este unul public și tehnic și nu reprezintă susținerea unui partid sau a unei anumite formule de guvernare. RBL precizează că va pune documentul la dispoziția oricărei formațiuni parlamentare care îl va solicita.
Potrivit organizației, principala așteptare a mediului de afaceri este ca statul să se reformeze și să devină mai eficient înainte de introducerea unor noi taxe sau majorarea poverii fiscale asupra companiilor.
„Mediul de afaceri nu își dorește un stat mai mic pentru propriul confort, ci un stat mai bun, fiindcă un stat competent și predictibil este condiția pe care se construiește o economie sănătoasă”, a declarat Sergiu Neguț, președintele Fundației Romanian Business Leaders.
Menținerea cotei unice și măsuri pentru piața muncii
Prima propunere formulată de RBL vizează păstrarea cotei unice și confirmarea explicită a acesteia în programul de guvernare.
Organizația solicită, de asemenea, ca taxarea contractelor cu timp parțial să fie proporțională cu numărul de ore efectiv lucrate.
Un alt obiectiv propus îl reprezintă creșterea ocupării în rândul tinerilor și reintegrarea persoanelor care au ieșit din piața muncii. RBL cere ca aceste obiective să fie însoțite de ținte măsurabile și indicatori care să fie comunicați public.
RBL cere o strategie pentru reducerea decalajului de TVA
O altă prioritate indicată de reprezentanții mediului de afaceri este reducerea decalajului de TVA.
RBL susține că România are un nivel ridicat al diferenței dintre TVA-ul care ar trebui colectat și cel care ajunge efectiv la buget și consideră necesară publicarea unei analize detaliate a acestui decalaj.
Organizația solicită ca acesta să fie împărțit pe componente, astfel încât autoritățile să poată stabili obiective concrete de colectare și să urmărească rezultatele în timp.
Modificările fiscale, anunțate cu cel puțin șase luni înainte
Predictibilitatea legislativă reprezintă o altă solicitare importantă a RBL.
Potrivit organizației, în ultimii trei ani sarcina fiscală a fost modificată prin mai multe acte normative care au vizat diferite componente ale economiei.
RBL propune ca modificările Codului fiscal să fie realizate exclusiv prin lege, iar între publicarea unei modificări și intrarea acesteia în vigoare să existe o perioadă de minimum șase luni.
De asemenea, organizația cere publicarea unei evaluări de impact înainte de adoptarea modificărilor și evitarea schimbărilor fiscale în timpul anului fiscal.
Companiile de stat, conduse pe criterii profesionale
RBL propune și schimbări în modul de administrare a companiilor de stat.
Organizația solicită reducerea recurgerii la mandate provizorii și interimate și susține numirea unor consilii de administrație pe criterii profesionale.
În plus, țintele de performanță ale companiilor de stat ar trebui să fie publice și să aibă consecințe concrete, iar activitatea acestora să fie mai transparentă.
În viziunea RBL, profesionalizarea managementului public face parte din procesul mai larg de reformare și eficientizare a statului.
Investițiile publice, selectate în funcție de valoarea creată
O altă propunere se referă la modul în care sunt stabilite prioritățile pentru investițiile publice.
RBL consideră că, odată cu încheierea PNRR și pregătirea Planului de Parteneriat Național și Regional, atenția trebuie îndreptată nu doar către absorbția fondurilor, ci și către rezultatele generate de investiții.
Organizația cere stabilirea și publicarea criteriilor de selecție înainte de alocarea banilor.
RBL propune, totodată, crearea unui consiliu consultativ pentru pregătirea planului, cu participarea reprezentanților mediului de afaceri, societății civile, administrației locale și mediului academic. Ședințele ar urma să fie însoțite de minute publice.
RBL atrage atenția asupra ocupării tinerilor
O problemă distinctă semnalată de organizație este participarea tinerilor pe piața muncii.
RBL solicită ca ocuparea tinerilor și reintegrarea profesională a persoanelor care au ieșit din piața muncii să devină obiective distincte în programul de guvernare.
Pentru monitorizarea progresului, organizația propune indicatori precum rata de ocupare și rata NEET în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 29 de ani, dar și rata revenirii în ocupare a persoanelor aflate în șomaj de peste șase luni.
Potrivit RBL, aceste obiective ar trebui să aibă termene clare, responsabilități instituționale și raportări publice trimestriale.
Ce spune RBL că nu solicită
Fundația precizează că poziția transmisă în cadrul consultării nu include solicitări privind reducerea cotelor de impozitare sau a contribuțiilor.
De asemenea, RBL spune că nu cere subvenții, facilități dedicate unor sectoare sau tratament preferențial pentru anumite categorii de companii.
Organizația precizează și că nu susține trecerea la un sistem de impozitare progresivă.
În schimb, RBL afirmă că este disponibilă pentru participarea la întâlnirile tematice anunțate în cadrul consultărilor și pentru prezentarea unor date provenite din economia reală.
Plata la timp a datoriilor statului către companii
Un alt punct evidențiat de RBL este reprezentat de obligațiile financiare ale instituțiilor publice față de furnizorii privați.
Organizația susține că plata la termen a acestor obligații trebuie respectată, oferind ca exemple rambursarea TVA și plata indemnizațiilor aferente concediilor medicale suportate inițial de companii.
Potrivit RBL, întârzierile la plată mută costul finanțării asupra firmelor, cu efecte mai puternice asupra întreprinderilor mici și companiilor românești care dispun de rezerve de capital mai reduse.
RBL își oferă expertiza în consultările privind viitoarea guvernare
Fundația Romanian Business Leaders afirmă că documentul transmis PSD reprezintă o contribuție tehnică la dezbaterea privind prioritățile viitoarei guvernări.
Organizația precizează că aceeași poziție poate fi pusă la dispoziția tuturor formațiunilor parlamentare interesate și că nu va susține în privat poziții diferite de cele exprimate public.
RBL este o organizație a antreprenorilor și intraprenorilor care derulează proiecte în domenii precum antreprenoriatul, educația și buna guvernare, printr-o comunitate de peste 600 de membri și opt filiale locale.
Organizația precizează că poziția transmisă PSD este una tehnică și nu reprezintă o adeziune politică.