Ce cer antreprenorii de la un nou guvern: predictibilitate fiscală, colectare eficientă și reformarea statului

Publicat 16 sept. 2026, 17:39 Sursă Realitatea.Net

Una dintre fundațiile oamenilor de afaceri din România propune cinci măsuri pe care mediul de afaceri le consideră esențiale pentru viitoarea guvernare: menținerea cotei unice, reducerea decalajului de TVA, predictibilitate fiscală, profesionalizarea companiilor de stat și selectarea investițiilor publice pe criterii de valoare.

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