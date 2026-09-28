Publicat 28 sept. 2026, 13:28 Sursă Realitatea.net

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a anunțat lun, într-o conferință de presă, ca prtidul pe care-l reprezointă nu va vota guvernul Sigrifde Nureab, pentru că măsurile cu care vine acesta vin în coindacție cu viziunea economoică a AUR. Peiu a indicat o serie de măpsuri ambigue din ăprogramul de guvernare, care care prezintăă infomații lacunare, dar aș alte msăuri cre sunt de-a deptul NOCIVE, ]N OPNIA LUI PEIU, CUM AR FI ELIMINAREA CUMULI PENSIE SALARIU LA STAT.

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