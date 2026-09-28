Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a anunțat lun, într-o conferință de presă, ca prtidul pe care-l reprezointă nu va vota guvernul Sigrifde Nureab, pentru că măsurile cu care vine acesta vin în coindacție cu viziunea economoică a AUR. Peiu a indicat o serie de măpsuri ambigue din ăprogramul de guvernare, care care prezintăă infomații lacunare, dar aș alte msăuri cre sunt de-a deptul NOCIVE, ]N OPNIA LUI PEIU, CUM AR FI ELIMINAREA CUMULI PENSIE SALARIU LA STAT.
Potrivit senatorul AUR, partiidul nu poate vota Guvernul Mureșan, invocând lipsa de claritate și continuitatea politicilor economice ale fostului executiv.
În primul rând din cauza miniștrilor care au făcut parte din vechile cabinete și care se regăsesc pe această listă. Apoi din cauza faptului că Ciprian Mureșan vrea să păstreze direcția economică a Guvernului Ciolacu, pe care noi l-am demis prin moțiune de cenzură, pentru faptul că acest program este o listă de promisiuni, nu este un program în adevăratul sens al cuvântului și pentru faptul că nu conține termene sau valori precise, a explicat liderul senatorilor AUR.
Petrișor Peiu i-a enumerat pe mulți dintre cei nominzalizați pentru portofolii importante, catalogându-i drept „incompatibili”.
Alexandru Nazare, autorul creșterilor de taxe din iulie–august 2025; Sebastian Burduja la Energie, unul dintre miniștrii vinovați de faptul că nu s-au finalizat investițiile pentru care avem finanțare în totalitate și nu s-a mișcat un deget; Oana Țoiu, cea care este responsabilă de renunțarea dreptului din partea României în Consiliul European; Diana Buzoianu la Mediu, cea care a fost sancționată cu o moțiune simplă votată de către Senat; Radu Miruță la Apărare. Nu mai vorbim de scandalul încredințării directe a zece miliarde de euro prin contracte în domeniul înzestrării către diverse firme.
Cătălin Drulă la Transporturi, cel care a inițiat Ordonanța de Urgență din 2021, care a dus la condamnarea României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene într-o cauză de 700 de milioane de euro. Barna Tánczos la Agricultură; în mandatul domniei sale s-a obținut, între ghilimele, interdicția pentru exportul de rumegătoare vii din România, cel mai mare exportator european până atunci, a argumentat Peiu
Politicanul și analistul economic a catalogat programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan drept drept „imprecis și ambiguu”, lipsit de date esențiale:
Cât va fi creșterea economică? Cât va fi rata inflației? Cât va fi cursul mediu de schimb? Cât va fi deficitul bugetar? Cât vor fi salariul minim, salariul mediu, pensia minimă și valoarea punctului de referință? Este primul program de guvernare de după 1990 fără aceste date.” AUR critică și „menținerea cotelor de TVA, suprataxarea contractelor part-time, imprecizia indexării pensiilor și continuarea decarbonizării catastrofale," a declarat Petrișor Peiu.