Registrul ONG-urilor, digitalizat. Ce formalități pot fi făcute online prin noul portal al Ministerului Justiției

Ministerul Justiției a lansat Portalul Registrului Național al ONG-urilor, o platformă digitală prin care asociațiile, fundațiile și federațiile pot realiza online mai multe formalități administrative, de la înființarea unei organizații până la modificarea statutului sau a sediului și plata taxelor.
Ministerul Justiției a lansat Portalul Registrului Național al ONG-urilor, o nouă platformă digitală prin care asociațiile, fundațiile și federațiile pot realiza online o serie de formalități administrative. Documentele pentru înființarea unei organizații pot fi transmise de la distanță, iar reprezentanții ONG-urilor existente pot solicita modificări și pot achita online taxele aferente.
Mai multe formalități pentru ONG-uri pot fi făcute de acasă
Noua platformă a fost lansată după finalizarea proiectului de modernizare a Registrului electronic al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, precum și a registrelor asociate, inclusiv Registrul Beneficiarilor Reali.
Persoanele care doresc să înființeze o asociație, fundație sau federație pot transmite online documentele necesare, fără să mai fie nevoie de deplasări pentru îndeplinirea formalităților.
„Prin noua platformă digitală, cetățenii și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale vor putea realiza, de la distanță, o serie de demersuri administrative care țin de înființarea și funcționarea unei asociații, fundații sau federații, fără a mai fi necesară deplasarea pentru îndeplinirea unor formalități în acest scop”, a transmis Ministerul Justiției.
Și ONG-urile deja înființate beneficiază de noile servicii digitale. Reprezentanții acestora pot solicita online modificări privind actul constitutiv, statutul sau sediul, precum și alte operațiuni administrative.
Taxele pot fi plătite online, iar cererile pot fi urmărite în timp real
Portalul Registrului Național al ONG-urilor oferă și posibilitatea de a solicita online date și informații din registru.
Prin intermediul platformei pot fi transmise formularele și documentele necesare pentru diferite solicitări, iar taxele aferente pot fi achitate online. În plus, utilizatorii pot urmări în timp real stadiul soluționării unei cereri.
Ministerul Justiției susține că digitalizarea acestor servicii va reduce timpul și deplasările necesare pentru îndeplinirea procedurilor administrative.
„În acest fel, o serie de proceduri care presupuneau timp și deplasări pot fi realizate acum de la distanță, într-un mod mai simplu și mai accesibil. Digitalizarea înseamnă, în primul rând, timp câștigat pentru oameni”, arată Ministerul Justiției.
Instituția precizează că dezvoltarea serviciilor online urmărește simplificarea interacțiunii dintre cetățeni, organizațiile neguvernamentale, administrația publică și instanțe, precum și reducerea timpului alocat procedurilor.
Portalul ONG-urilor, realizat prin PNRR
Proiectul de modernizare a Registrului Național al ONG-urilor a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice.
Potrivit Ministerului Justiției, unul dintre principalele obiective ale proiectului este simplificarea procedurilor administrative pentru asociații, fundații și federații, dar și creșterea transparenței și accesibilității serviciilor oferite cetățenilor și organizațiilor neguvernamentale.
Prin noul portal, o parte dintre formalitățile care necesitau anterior prezența fizică pot fi realizate de la distanță, prin intermediul serviciilor digitale puse la dispoziție de Ministerul Justiției.