Impozitarea clădirilor deținute de firme în 2027: Avertismentul unui expert privind noile reguli

Un memoriu transmis Comisiei pentru constituționalitate din Camera Deputaților atrage atenția asupra unor posibile neclarități privind calculul impozitului pe clădiri din 2027. Problemele vizează în special locuințele și imobilele cu destinație mixtă deținute de persoane juridice.
Impozitul pe clădirile firmelor în 2027, în atenția Parlamentului
Un memoriu semnat de expertul contabil judiciar Daniel Udrescu și publicat pe juridice.ro atrage atenția asupra unor posibile neclarități privind modul de calcul al impozitului pe clădiri începând cu 2027. Analiza vizează în special imobilele rezidențiale și clădirile cu utilizare mixtă deținute de persoane juridice.
Autorul precizează că problema semnalată nu se referă, în această formă, la impozitele datorate în 2026. Pentru anul în curs, regulile aplicabile clădirilor rezidențiale aflate în proprietatea firmelor rămân în vigoare.
Ce se schimbă la impozitarea clădirilor din 2027
Riscul identificat în memoriu privește modificările legislative care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Deși definiția clădirii rezidențiale ar putea fi păstrată, autorul consideră că legislația nu ar mai preciza suficient de clar modul de calcul al impozitului pentru imobilele deținute de companii.
Aceeași problemă ar putea apărea în cazul clădirilor cu destinație mixtă, care sunt utilizate atât ca locuință, cât și pentru desfășurarea unor activități economice.
Nu toate clădirile firmelor vor fi automat taxate ca spații nerezidențiale
Memoriul subliniază că existența unor neclarități legislative nu înseamnă automat că toate imobilele deținute de firme vor fi încadrate la categoria clădirilor nerezidențiale.
De asemenea, o eventuală creștere a impozitului nu poate fi stabilită doar prin interpretarea sau aplicarea prin analogie a unor prevederi fiscale. Potrivit analizei, o obligație fiscală mai mare trebuie să aibă la bază o normă legală expresă, clară și previzibilă.
Ce trebuie să stabilească legea pentru calcularea impozitului
Problema semnalată este, în esență, una de tehnică legislativă. Atât contribuabilii, cât și autoritățile locale trebuie să poată determina fără echivoc modul în care se aplică impozitul pe clădiri.
Printre elementele care trebuie clarificate se numără:
categoria fiscală în care se încadrează imobilul;
baza de impozitare;
cota de impozit aplicabilă;
modul de calcul pentru clădirile cu destinație mixtă;
data de la care intră în vigoare noile reguli.
Lipsa unor prevederi suficient de clare ar putea genera interpretări diferite și, ulterior, litigii între contribuabili și autoritățile locale.
Un impozit mai mare nu este automat neconstituțional
Analiza precizează că un nivel mai ridicat al impozitului nu poate fi considerat, prin el însuși, neconstituțional sau confiscator.
Pentru a demonstra existența unei sarcini fiscale excesive este necesară o analiză concretă a situației proprietarului. Pot fi relevante valoarea imobilului, veniturile generate de acesta, gradul de ocupare, cheltuielile asociate proprietății și impactul efectiv al impozitului asupra contribuabilului.
Ce modificări sunt solicitate înainte de 2027
Memoriul transmis Comisiei pentru constituționalitate din Camera Deputaților propune intervenția Parlamentului înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.
Printre soluțiile avute în vedere se numără menținerea sau reformularea explicită a regulilor privind calculul impozitului pentru clădirile rezidențiale deținute de firme, precum și introducerea unor prevederi clare pentru imobilele cu utilizare mixtă.
Autorul recomandă și publicarea unor exemple concrete de calcul, astfel încât contribuabilii și autoritățile locale să poată verifica mai ușor modul de stabilire a impozitului.
Ce pot face firmele care contestă impozitul în 2026
Pentru proprietarii care consideră că au primit în 2026 o decizie de impunere greșită, este importantă verificarea încadrării fiscale a imobilului, a bazei de impozitare și a cotei aplicate.
O eventuală contestație trebuie îndreptată împotriva deciziei fiscale individuale și formulată potrivit procedurii prevăzute de legislația fiscală. Această procedură nu trebuie confundată cu contestarea unei hotărâri a autorității locale privind taxele și impozitele.
Riscul unor litigii fiscale în 2027
Potrivit autorului memoriului, principala miză este clarificarea legislației înainte de 1 ianuarie 2027. Reguli mai precise ar putea evita interpretările diferite ale autorităților locale și ar reduce riscul apariției unui număr mare de litigii fiscale.
Clarificarea modului de calcul al impozitului pentru clădirile rezidențiale și mixte deținute de firme ar trebui să le permită contribuabililor să își estimeze din timp obligațiile fiscale pentru anul 2027.