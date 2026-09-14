Impozitarea clădirilor deținute de firme în 2027: Avertismentul unui expert privind noile reguli

Publicat 14 sept. 2026, 18:15 Sursă Realitatea.Net

Un memoriu transmis Comisiei pentru constituționalitate din Camera Deputaților atrage atenția asupra unor posibile neclarități privind calculul impozitului pe clădiri din 2027. Problemele vizează în special locuințele și imobilele cu destinație mixtă deținute de persoane juridice.

Distribuie articolul