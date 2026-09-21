Prețurile motorinei rămân la niveluri record. Războaiele și scăderea exporturilor tensionează piața globală

Prețurile motorinei se mențin la cote foarte ridicate în Europa, SUA și Asia, pe fondul războaielor din Iran și Ucraina, al problemelor din rafinării și al reducerii exporturilor din Rusia și Orientul Mijlociu.
Prețurile motorinei continuă să se mențină la niveluri excepțional de ridicate pe piețele internaționale, în condițiile în care conflictele din Iran și Ucraina au afectat exporturile și capacitățile de rafinare ale unor producători importanți. Piața este presată de livrări mai mici din Rusia și Orientul Mijlociu, în timp ce rafinăriile din alte zone ale lumii operează deja aproape de limitele tehnice.
Contractele futures europene pentru motorină, considerate un indicator important pentru piața regională, au fost cotate luni la aproximativ 1.447,5 dolari pe tonă, pe platforma ICE Futures Europe. Cotația a scăzut cu 4,1% în timpul ședinței, însă rămâne cu peste 142% peste nivelul de la începutul anului.
Corecția a venit după o săptămână în care motorina europeană a atins valori record. Scăderea de luni a fost asociată cu reculul petrolului Brent, care a pierdut peste 2%, după apariția unor semnale privind reluarea parțială a fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu, conform Reuters.
Rafinăriile funcționează aproape de capacitate maximă
Situația este complicată de avariile și perturbările produse în sectorul de rafinare din zonele afectate de conflicte. În același timp, rafinăriile din alte regiuni au spațiu limitat pentru a majora producția și a acoperi deficitul de motorină de pe piața mondială.
Agenția Internațională pentru Energie a arătat că rafinăriile din Statele Unite au funcționat la finalul lunii august la cel mai ridicat grad de utilizare din ultimii opt ani.
„O problemă esențială este că multe rafinării din întreaga lume funcționează deja aproape de capacitatea maximă”, a transmis AIE. Instituția avertizează că această situație reduce capacitatea pieței de a compensa eventuale noi întreruperi ale livrărilor și poate alimenta alte creșteri de preț în următoarele luni.
Exporturile din Orientul Mijlociu s-au redus la jumătate
Presiunea asupra pieței europene vine și din Orientul Mijlociu, o zonă care a avut un rol important în acoperirea necesarului de motorină al Europei. Datele companiei de analiză Kpler arată că exporturile regionale de motorină s-au redus la jumătate între martie și august, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Livrările medii au coborât la circa 800.000 de barili pe zi. În 2025, Orientul Mijlociu a acoperit aproape 41% din importurile europene de motorină.
George Shaw, analist la Kpler, a avertizat că orice nou blocaj sau perturbare în Marea Roșie ar putea accentua dezechilibrul de pe piață.
„Orice nouă perturbare a fluxurilor prin Marea Roșie riscă să restrângă şi mai mult o piaţă globală a motorinei deja tensionată”, a declarat acesta.
Rusia a oprit exporturile de motorină
Rusia, al doilea cel mai mare exportator de motorină la nivel global, după Statele Unite, a interzis exporturile în luna iulie. Decizia a fost luată după ce atacurile ucrainene cu drone au afectat producția mai multor rafinării rusești.
Înainte de impunerea restricțiilor, Rusia livra volume importante către piețe precum Turcia și Brazilia. Aceste state au fost nevoite să identifice rapid furnizori alternativi, într-un moment în care disponibilitatea motorinei pe piața internațională era deja redusă.
Europa este în mod tradițional importator net de motorină, iar nivelul stocurilor din hub-ul Amsterdam–Rotterdam–Anvers a ajuns, la 10 septembrie, la cel mai redus nivel specific acestei perioade din an, potrivit datelor Insights Global.
Motorina a depășit 6 dolari pe galon în SUA
În Statele Unite, prețul mediu de vânzare cu amănuntul al motorinei a trecut în această lună de pragul de 6 dolari pe galon, un nivel atins pentru prima dată.
Stocurile americane de motorină rămân sub media sezonieră, deși rafinăriile operează aproape de capacitatea maximă. Inventarele au crescut în ultima săptămână cu aproximativ 600.000 de barili, ajungând la 96,97 milioane de barili.
Cu toate acestea, volumul disponibil este cu aproape 15% mai mic decât media ultimilor cinci ani pentru a doua săptămână din septembrie, semn că piața americană rămâne vulnerabilă la noi probleme de aprovizionare.
Asia, afectată de prețurile ridicate și exporturile Chinei
Tensiunile se resimt și în Asia, unde cotațiile motorinei se apropie de maxime istorice. Indicatorul regional se situa în jurul valorii de 180 de dolari pe baril la 18 septembrie, după ce în luna martie depășise pragul de 200 de dolari pe baril.
Chiar și după această corecție, prețul este de aproximativ două ori mai mare decât nivelul înregistrat înainte de izbucnirea războiului.
China a contribuit la reducerea disponibilității globale după ce exporturile sale de produse rafinate au scăzut cu 26% în intervalul aprilie–iunie, în urma limitării livrărilor externe de către autorități. În august, însă, exporturile chineze de motorină au crescut la circa 320.000 de barili pe zi, cel mai ridicat nivel din aproape doi ani și jumătate.