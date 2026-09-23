Daniel Udrescu: Trei drepturi esențiale ale contribuabilului în timpul inspecției fiscale

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 23 sept. 2026, 11:20

Începerea inspecției fiscale, accesul la documentele utilizate de inspectori și emiterea deciziei de impunere provizorii sunt trei drepturi procedurale esențiale pe care orice contribuabil ar trebui să le cunoască. În analiza sa, Daniel Udrescu, CPA, Expert Contabil Judiciar și Auditor, arată de ce aceste mecanisme au efecte distincte în lege și de ce interpretările simplificate pot crea confuzii în timpul controlului fiscal.

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